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KKSM'lere yoğun ilgi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde 2019-2020 sezonu başlarken kurslara bu zamana kadar 5667 başvuru yapıldı.

KKSM'lere yoğun ilgi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde 2019-2020 sezonu başlarken kurslara bu zamana kadar 5667 başvuru yapıldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:58
KKSM'lere yoğun ilgi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezilerine ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Kadınların boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla kurulan Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde kayıtlar devam ederken, kurslar Ekim ayı itibariyle başladı.

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde 120 kurs açıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinin ise kısa süre içerisinde açılacağının müjdesini verdi. Açıldığı günden bu zamana kadar 56 bin 525 kişinin kurslardan faydalandığını ifade eden Aşgın “Yeni dönem kurslarımıza 5667 kişi başvurdu ve kurslarımız başladı. Çocuk gelişimi, çocuk bakımı, aile eğitim programı, bilgisayar, dikiş-nakış, yağlı boya, salon sporları gibi 120 branşta kurs arçtık. Gülabibey Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi’ne yeni yaptığımız Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizi de en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Veli Paşa, Mimar Sinan, Akkent, Ulukavak (İkbal), Bahçelievler ve Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizde açtığımız kurslardan faydalanmak isteyen hanım kardeşlerimiz başvuru yapabilirler” dedi.

(Haber Merkezi)

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