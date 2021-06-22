“Kızımı boğmaya çalıştı, elinden kurtarmak istedim”

Çorum’da istiflenmiş odun yüzünden iki akraba arasında çıkan kavga sırasında başına aldığı iddia edilen odun darbesiyle hayatını kaybeden Ahmet Topçu (83) olayıyla ilgili aynı aileden 1’i tutuklu, 3 kişinin yargılandığı davanın sanıkları ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu yargılanan Zeynep K., (43) savunmasında, “Kızımın gırtlağından tutup havaya kaldırdı ve sağa sola çarpmaya başladı. Ben onun elinden kızımı kurtarmak için odunu sağa sola savurdum, odunu kafasına değil omzuna vurdum” dedi.

Olay, 26 Aralık 2020’de Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Topçu, köy yolu üzerinde istiflenmiş halde bulunan akrabası Zeynep K’ya ait odunları dağıttığı sırada Topçu ve Zeynep K., arasında tartışma çıktı. Sesler üzerine Zeynep K’nin kızı Tuğçe B., (21) odunların olduğu yere gitti. Çıkan tartışma sırasında Topçu, Tuğçe B’nin boğazını sıkmaya başladı. Bu sırada anne Zeynep K., Ahmet Topçu’ya odunla vurdu.

Yaralanan Topçu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, kafatası kırılan ve beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Ahmet Topçu’nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle Zeynep K., eşi Hüseyin K., (43) ile kızı Tuğçe B’yi gözaltına aldı. Anne Zeynep K., tutuklanıp cezaevine gönderilirken, eşi ve kızı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“KAFASINA DEĞİL OMZUNA VURDUM”

Zeynep K., hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Çorum Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra tutuksuz yargılanan eşi Hüseyin K., ile kızı Tuğçe B., ile yakınları ve taraf avukatları da katıldı. Tutuklu sanık Zeynep K., savunmasında, “Akşam saatleriydi kızımla birlikte alçı işimiz olduğu için dışarıya çıkmıştık, o sırada baktım ki Ahmet Topçu, evimizin az ilerisinde köy yolu üzerinde istif halinde olan odunlarımızı dağıtıyordu. Yanına gittim ve neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, ‘seni ilgilendirmez’ diyerek küfürler savurmaya başladı.

Birden bana saldırdı ve sağa sola çekiştirmeye başladı, o sırada kızım geldi ve kızıma da saldırdı. Kızımın gırtlağından tutup havaya kaldırdı ve sağa sola çarpmaya başladı. Hem benim hem de kızımın elbiselerini yırttı. Ben de kızımı onun elinden kurtarmak için yerden aldığım odunu sağa sola savurup korkutmak istedim. Odunu kafasına değil omzuna vurdum. Bize ‘ben annemi, babamı ve kardeşimi öldürmüşüm size mi acıyacağım’ diyerek küfürler ediyor ve bize saldırıyordu. Amacım onu öldürmek değildi. Dediğim gibi kafasına vurmak gibi bir düşüncem de yoktu,” dedi.

“HUSUMET YOKTU”

Zeynep K’nin eşi Hüseyin K., ise savunmasında, “Ölen kişiyle köyde en samimi insan bendim, aramızda hiçbir husumet yoktu, ben kızımın sesini duyup olay yerine gittim, kızım ‘baba beni kurtar’ diye bağırıyordu. Ahmet Topçu kızımı iki eliyle havaya kaldırmış, ‘size burayı mezar edeceğim’ diye bağırıyordu. Ben ona yaklaşmadan kızımı ve karımı eve alıp gittim, ben ona vurmadım ona dokunmadım” diye konuştu.

“SENİ EVİMİN BAHÇESİNE GÖTÜRÜR GÖMERİM DEDİ”

Tuğçe B., “Ben kent merkezinde oturmaktayım, iki gün önce köye annemlere gitmiştim, annemle beraber kapının önünde alçı işiyle uğraşırken, o sırada Ahmet Topçu, yol kenarında yığılı olan dağdan getirdiğimiz istiflenmiş odunlarımızı yıkıyordu, annem ona ‘neden odunlarımıza zarar veriyorsun enişte’ dedi. Sonra ağza alınmayacak küfürler savurmaya başladı. ‘Sizi yere sereceğim’ gibi sözler söyledi. Elindeki küreği bize fırlattı. Sonra beni tuttu, havaya kaldırdı, üzerimi başımı yırtmaya başladı, ‘seni evimin bahçesine götürür gömerim’ dedi.

Ben çırpınıyordum, birileri ‘yapma’ diye bağırdı. Sesin geldiği yöne baktığı sırada annemin odun ile Ahmet Topçu’nun omzuna vurduğunu gördüm ve beni bırakmak zorunda kaldı. Sonra biz olay yerinden ayrıldık, o bir taraftan da odunları dağıtmaya devam ediyordu. Babam olaya hiç karışmadı, kısacası bu kişiye ne ben ne de babam vurdu. Annem de beni kurtarmak için başına değil omzuna vurdu” şeklinde konuştu.

HUSUMET İDDİASI

Ahmet Topçu’nun yakınları ise babalarının ölümüne neden olan Kaynar ailesiyle geçmişe dayalı ev yüzünden husumet bulunduğunu, odun istiflerinin kendilerine zarar verdiğini bu yüzden de bir süre önce kaldırmalarını istediklerini belirterek Zeynep K., kızı ve eşinden şikayetçi olduklarını söyledi.

“9 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞTI”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Köy Muhtarı Fatih E., ise, “20 yıldır köy muhtarıyım, olay günü telefon gelince oraya gittim, gittiğimde Ahmet Topçu’nun odunları dağıttığını gördüm, bir taraftan da küfürler savuruyordu. Sonra yüzündeki kanları gördüm. 9 yıl cezaevinde yatmıştı, lakabı ise Pala Ahmet’ti. Aralarında hiçbir husumet bulunmayan kişilerdi hatta birbirlerine çay içmeye giderlerdi. Köyümüzde böyle bir durum yaşandı” diyerek tanıklık yaptığı sırada, ölen Topçu’nun yakınları muhtarın bu sözleri karşısında tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı ise araya girerek tarafları bir birlerine müdahale etmemeleri hususunda uyardı. Diğer tanıklarında dinlendiği duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

(Yusuf ÇINAR)

