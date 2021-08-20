Kızılpınar Köyü Karagöl Şenliği yarın

Kızılpınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 14'üncü Karagöl Şenliği yarın yapılacak.

Kızılpınar Köyü Karagöl mevkiinde yarın saat 10.00'da başlayacak şenlikte Filiz Ağar, Ercan Aygün ve ekibi, Nazlı Öksüz, Beste Yıldız ve Müjgan Yürüyen sahne alacak.

Kızılpınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Memduh Günen ve Köy Muhtarı Ekrem Uyar, şenliğe tüm Çorum halkını davet ettiklerini dile getirdi.

(Aliye ÖNCEL)

