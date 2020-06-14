“Kızılırmak suyu iktidarımızda Çorum toprakları ile buluşacak”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile ilimize gelen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Ankara Milletvekili hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi ve Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, incelemeleri sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Son yaşanan doğal afetlerden zarar gören üreticilerin durumunu yerinde görmek üzere ilimize gelen ve bazı ziyaretlerde bulunan CHP Milletvekilleri Köse, Köksal, Hakverdi ve Bakırlıoğlu, CHP İl Başkanlığı’nda düzenledikleri toplantı ile ilimizin tarımsal sorunlarına da değindiler. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, eski İl ve Merkez İlçe Başkan ile yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda çiftçinin yaşadığı afetler başta olmak üzere Kızılırmak suyu ile Çorum topraklarının sulanması projesi ve Şeker Fabrikası gibi konular konuşuldu.

Ankara’dan gelen milletvekilleri ile Çorum merkez ve köylerinde bir çalışma yaptıklarını belirterek Mayıs ayında yaşanan ani hava değişimi sonucunda çiftçinin kayıpları olduğunu söyleyen İl Başkanı Tahtasız, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile 19 ilimizde milletvekillerimizin katılımıyla çiftçilerimizin sorunlarını dinledik. Sorunları ve afetlerle yaşadıkları zararı bizzat yerinde görerek, dinleyip, bir rapor hazırlayıp genel merkezimize sunacağız. Emekçinin ve çiftçinin her zaman yanında olduğumuz hissettirdik” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse ise il örgütünün planladığı şekilde Çorum’da yoğun bir programı geride bıraktıklarını açıklayarak yerinde, verimli ve faydalı olduklarını inandıkları bu çalışmanın Çorum’a da katkı sunacağına inandığını vurguladı. Toplantıda daha sonra Milletvekilleri sırasıyla hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Burcu Köksal ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da birer konuşma yaparak gözlemlerini anlattı.

Toplantının soru –cevap bölümünde çiftçinin zincir marketlere düzenleme ve desteklerin ürün bazlı olmasını istediğini anlatan İl Başkanı Tahtasız; “Yani tarım ve hayvancılıkta köklü bir reform istiyorlar. Anadolu’nun her yerinde çiftçi Türk halkının pahalıya ürün yemesini istemediklerini ancak üreticinin de hakkını almasını istediklerini söylüyor. Bunun yolu da desteklemelerden geçiyor. Türk halkının sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması için destekler ve maliyetlerin aşağıya indirilmesi önemlidir. Ayrıca CHP iktidarında Kızılırmak suyunun Çorum çiftçisi ile buluşması için elimizden geleni yapacağız. Bunun takipçisi olacağız. İktidarımızda Kızılırmak suyunu çorum toprakları ile buluşturacağız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)