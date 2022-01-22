Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu

Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan yağışla hava sıcaklıkları sıfır derecenin altında seyrediyor.

Özellikle kırsal kesimde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak Nehri'nin yüzeyinin bir bölümü buzla kaplandı.

Kızılırmak'ın donmuş yüzeyi, dron ile havadan görüntülendi.

Nehrin buzla kaplı yüzeyi, Türkiye'nin en uzun köprülerinden, 1250 metre uzunluğundaki İskilip Köprüsü ile güzel görüntü oluşturdu.