Kızılay’ın kurban bağış standını ziyaret

Kızılay Başkanı Av. Hüseyin Kılıç ve İl Müdürü Tuğrul Yıldırım’dan faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, “Kızılay kurban ibadetinin vekalet yoluyla yerine getirilmesinde önemli bir rol üstlenerek mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin sofralarına et, yüzlerine tebessüm, unutulmadıklarını göstererek kalplerine umut olan bir hizmet götürüyor” dedi.

Kızılay Başkanı Kılıç da, 2022 yurt dışı kurban bağışı bedelinin 1.475 TL, yurt içi ise 2.475 TL olarak belirlendiğini hatırlattı.

(Haber Merkezi)

