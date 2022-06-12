Kızılay’ın kurban bağış standını ziyaret
Vali Mustafa Çiftçi, Kızılay Derneği’nin Hürriyet Meydanı’nda açtığı kurban bağış standını ziyaret ederek hayırlı-bereketli olması temennisinde bulundu.
Güncel 12.06.2022, 21:35
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Kızılay Başkanı Av. Hüseyin Kılıç ve İl Müdürü Tuğrul Yıldırım’dan faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, “Kızılay kurban ibadetinin vekalet yoluyla yerine getirilmesinde önemli bir rol üstlenerek mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin sofralarına et, yüzlerine tebessüm, unutulmadıklarını göstererek kalplerine umut olan bir hizmet götürüyor” dedi.
Kızılay Başkanı Kılıç da, 2022 yurt dışı kurban bağışı bedelinin 1.475 TL, yurt içi ise 2.475 TL olarak belirlendiğini hatırlattı.
(Haber Merkezi)
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