Kızılay kurban bağışlarını kabul ediyor
Çorum Kızılay, Hürriyet Meydanı’nda açtığı stantta kurban bağışlarını kabul ediyor. Kızılay Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, vekâletle kurban kesim kampanyası hakkında bilgi verirken, “Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak” dedi.
Güncel 16.06.2022, 19:43
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Kurban etlerinden elde edilecek kavurmanın, konserve haline getirilerek 800 gramlık, 5 kiloluk ve 10 kiloluk kutulara konulacağını belirten Kılıç, “Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak.” şeklinde konuştu.
(Haber Merkezi)
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