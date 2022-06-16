Kızılay kurban bağışlarını kabul ediyor 

Kurban etlerinden elde edilecek kavurmanın, konserve haline getirilerek 800 gramlık, 5 kiloluk ve 10 kiloluk kutulara konulacağını belirten Kılıç, “Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak.” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

