Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç’ın çağrısı: “İYİLİK İÇİN GÖNÜLLÜ OL”

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, 2021 yılının “Gönüllülük Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, bu yıl “haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol” teması kapsamında çeşitli etkinlikler ve bilinçlendirici faaliyetler düzenlendiğini bildirdi.

Çorum Şube Başkanı Kılıç, şu bilgileri verdi:

“Kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle hareket eden Kızılay, toplumsal dayanışma ve sosyal refahı arttırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı sıra, kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında da faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl Covid-19 pandemisinin gölgesinde EBA TV aracılığıyla faaliyetlerini öğrencilere anlatan Kızılay, bu yıl 81 ilde genç nesilleri farklı etkinliklerle bir araya getiriyor.

Halkın sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilik severliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten haz duymak olarak tanımlanan Kızılaycılık, ilke ve değerlerini ülke genelinde yaygınlaştırarak yeni iyilik dervişlerini topluma kazandırmayı hedefliyor. Kızılay Haftası’nda yapılan etkinliklerle de 1943 yılından bu yana Kızılaycılık kültürü yaşatılmaya çalışılıyor.”

(Haber Merkezi)

