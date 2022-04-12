Kızılay, bağış standı açtı 

Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Bilgin, Hasan Algül, Mustafa Kılıç, Fatma Paşaoğlu, Sefa Bedirhan Bolat, Cemalettin Polattaş, Ahmet Peker, Mehmet Uyar ve Kürşat Yıldırım ile birlikte standı ziyaret etti.

Şefkat ve merhametin Kızılay'ın çatısı altında kurumsallaştığını kaydeden Kılıç, “Hayatın her döneminde ihtiyacı olana el uzatan Kızılay, gelenekselleşen Ramazan yardımlarıyla bu yıl da milyonlara ulaşacak. ‘Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!’ sloganıyla Ramazan kampanyasını başlatan Kızılay, yardımları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı planlıyor.

Bu amaçla ihtiyaç sahiplerinin kapısını gıda kolisi, nakdi destek, zekat, fitre ve fidye vererek aralamak isteyen hayırseverler, başlatılan kampanya sayesinde milyonları sevindirecek, iyilikte bir kapı aralayacaktır.

Bu amaçla bu ramazanda da yardım faaliyetleri kapsamında Saat Kulesi yanında bağış standımızı açtık. Burayı ziyaret ederek yardımlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

Ayrıca Çorum Hamoğlu İş Merkezi 5. katta bulunan şubemize veya bizlerden temin edeceğiniz banka hesap numarasına bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler yönetim kurulumuzla birlikte yapılan ziyaretlerle ramazanda daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki iyilik yapmakta en az iyilik görmek kadar bir ihtiyaçtır:” (Haber Merkezi)

