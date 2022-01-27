Kız meselesi yüzünden 2 kişi bıçaklandı
Çorum’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı.
Güncel 27.01.2022, 14:11 27.01.2022, 14:15
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Olay Yavruturna Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, M.C.E , M.A., ve A.K., arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkar tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.C.E ile A.K., bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Emniyette sorgusu tamamlanan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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