Kıyak ailesinin acı günü

Sungurlu’nun ünlü siyaset adamlarından, merhum Abdullah Kıyak’ın eşi, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Osman Kıyak’ın annesi Zeliha Kıyak, bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Çorum'da tedavi görüyordu.

Zeliha Kıyak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Sungurlu Salman Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)