Kitap okuma birincisi öğrenciler ödüllerini Vali Çiftçi’den aldılar

Öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurarak analitik düşünebilme, Türkçe’yi düzgün ve doğru kullanarak düşüncelerini anlaşılır ve açık bir şekilde aktarabilme, bilişsel anlamda algılama, yorum, sentez ve değerlendirme yapabilme becerilerini kazanmasının da hedeflendiği yarışmada başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.



Vali Mustafa Çiftçi, Kitap Okuma Yarışması’nda birinci olan Boğazkale İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ömer Ali Atilla, Merkez Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Nehir Gümüş, Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Fatma Nur Karatekin, Merkez Yavuz Sulan Selim Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Gözde Bulut, Merkez Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Talha Batur Korkmaz, Merkez Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Taha Bektaş, Merkez Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Emirhan Kibar, Alaca Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hümeyra Kökdoğan ve Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Huriye Yaman’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öte yandan öğrencilerin aileleri de çocuklarının bu mutluluğunu birlikte paylaştılar.

(Haber Merkezi)