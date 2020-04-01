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“Kitap, bilime giden yoldur”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kitabın bilime, aydınlanmaya, çağdaşlığa giden yol olduğunu vurgulayarak, “kütüphanelerimiz, bilgi ve kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktararak, medeniyetimizin gelişimine katkı sağlayacaklardır” dedi.

“Kitap, bilime giden yoldur”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kitabın bilime, aydınlanmaya, çağdaşlığa giden yol olduğunu vurgulayarak, “kütüphanelerimiz, bilgi ve kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktararak, medeniyetimizin gelişimine katkı sağlayacaklardır” dedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 20:05
“Kitap, bilime giden yoldur”

Kütüphane Haftası nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, korona virüs salgını nedeniyle okulların ve eğitim kurumlarının kapalı olduğunu, ancak bu durumun okumaya, araştırmaya engel olmayacağını, bugünlerde insanların kitap okumak için büyük bir fırsat yakaladığını, evde kaldığımız günleri bol bol kitap okuyarak değerlendirmemiz gerektiğini ifade etti.

Tahtasız, “Önemli bir geçmişe sahip olan kütüphaneler, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olan kütüphaneler, yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz parçasıdırlar” dedi.

Mehmet Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme dönemidir. Kitaplar bilime giden yoldur. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır, bizi dünyadaki gelişmelerden, değişmelerden haberdar eder.

Ülkelerin kalkınması ve gelişiminin ancak eğitimli insan gücüyle mümkün olabildiği günümüzde de, en iyi kütüphanelerin dünyanın en gelişmiş ülkelerinde olmasının bir tesadüf olmadığı açıktır. Bu bağlamda, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyen bizler de, kütüphaneciliğe daha fazla önem vermeli, kütüphanelerimizi kaynak açısından zenginleştirmeliyiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize kitap sevgisini aşılamalı, onlara, kütüphanelerden yararlanma alışkanlığı kazandırmalıyız. Böylelikle, bir eğitim ve kültür kurumu olma özelliği taşıyan kütüphanelerimiz, bilgi ve kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktararak, medeniyetimizin gelişimine katkı sağlayacaklardır.” (Haber Merkezi)

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