Kitabı ve okumayı seven öğrencilere destek

Çorum Kültür ve Turizm Derneği, kentin sosyal ve kültürel hayatına anlamlı dokunuşlarla katkı vermeye devam ediyor.

Dernek, kısa bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmasına katılan, kitabı ve okumayı seven öğrencilere anlamlı bir destek verecek.

PROJE PANDEMİ NEDENİYLE KESİNTİYE UĞRAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Çorum Kültür Turizm Derneği geçtiğimiz yıl ‘Çocuklarımız Okusun Diye’ kampanyasını başlatmış, toplumun tüm kesimlerinden yoğun ilgi ve destek gören kampanyada 55 bin 650 TL bağış toplanmış ve toplanan bu bağış ile kitap fuarını ziyaret eden öğrencilere fuardaki yayın evlerinden kitap satın almaları planlanmıştı. Pandemi nedeniyle geleneksel hale gelen kitap fuarı iptal edilmiş ve Çorum Kültür ve Turizm Derneği koordinatörlüğünde yürütülen proje süreci kesintiye uğramıştı.

KİTAP OKUMA YARIŞMASINA DESTEK

Çocukların kitapla buluşmasını amaçlayan ancak pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan proje sürecini yeniden başlatmak ve projenin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatları ile bir araya gelen Çorum Kültür Turizm Derneği Yönetimi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ortak bir çalışma gerçekleştirdiler. Yapılan ortak çalışma sonrası “Çocuklarımız Okusun Diye” projesi ile başlatılan kampanyada toplanan bağış tutarının İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde gerçekleştirilen ve 4-5-6-7-8-9-10-11- ve 12.sınıflardan toplam 3.564 öğrencinin katıldığı ödüllü kitap okuma yarışmasına katılan öğrenciler için ihtiyaç duyulan kitapların temin edilmesi için sarf edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Kitap okuma yarışmasının sonuçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açıklanmak üzere değerlendirilmesi 2 Nisan 2021 tarihinde yapılmıştı

“ÇOCUKLARIMIZ OKUSUN DİYE”

Çorum Kültür Turizm Derneği tarafından ‘Çocuklarımız Okusun Diye’ kampanyasında toplanan 55 bin 650 lira, Çorum merkezde kitap okuma yarışmasına katılan 3.564 öğrencinin her birine 15 liralık hediye çeki olarak verilecek. Hediye çekleri Milli Eğitim Müdürlüğü’nce öğrencilere dağıtılacak..Kitap okumayı seven öğrencilere verilecek hediye çekleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar Çorum’da faaliyet gösteren kitapevlerinde kitap almak suretiyle kullanılabilecek.

KİTAPEVLERİNE ÇAĞRI

Çorum’da bu proje içinde yer almak isteyen kitap-kırtasiye firmaları Çorum Kültür ve Turizm Derneği Yönetimince kampanyaya davet edilirken, projede yer almak isteyen firmaların 3 Mayıs Pazartesi 2021 tarihi saat 17:00 a kadar 0506 407 74 37 numaralı telefonu aramak suretiyle kayıt yaptırması ı gerektiği belirtildi. (Haber Merkezi)