Kısıtlama öncesi çarşı ana - baba günü gibi...

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saat 19.00’da başlayacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çorum’da cadde ve sokaklar insan seline döndü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı genelgesiyle üç güne uzadı. Kısıtlama akşam saat 19.00’da başlayıp, 26 Nisan 2021 Pazartesi sabahı saat 05.00’da sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çorum’da vatandaşlar çarşıya akın etti.

Çorum’da 3 günlük sokağa çıkma saatinin yaklaşmasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar hem alışverişlerini yaptı hem de güzel havanın tadını çıkarttı. Vaka artışının sürdüğü kentte özellikle en işlek caddeler Gazi ve İnönü’de sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkatlerden kaçmadı.

“KISITLAMALAR İÇİN GEÇ KALINDI”

Bir vatandaş, “İnşallah kısıtlamalar işe yarar ve vakalar artar. Kısıtlamalar için geç kalındı. Kongrelerin zamanında hastalık yayıldı. Kısa bir süre önce illerin çoğu mavi, sarı, turuncuydu. Kongrelerden sonra çoğu yer kırmızıya döndü. Bizler kurallara uymaya çalışıyoruz” dedi.

“İNŞALLAH VAKA AZALIR”

Emekli bir vatandaş, “Kısıtlamalar iyi oldu. Vatandaşlar kurallara uymuyor o yüzden vakalar artıyor. İnşallah kısıtlamalarla birlikte vaka sayıları azalır, bayrama güzel gireriz” diye konuştu.



(Nurdan AKBAŞ)

