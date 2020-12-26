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Kısıtlama nedeniyle Çorum'da sessizlik hakim

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim. 

Güncel 26.12.2020, 18:25
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Kısıtlama nedeniyle Çorum'da sessizlik hakim

Vatandaşların genel olarak kısıtlamaya uyduğunun görüldüğü kentte cadde ve meydanlar boş kaldı. 

Hafta içi araç ve yaya yoğunluğu yaşanan Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri boş kalırken, Hürriyet Meydanı da ıssızlaştı.

Kısıtlamadan muaf tutulan esnafın kepenk açtığı kent, sessiz bir hafta sonu geçiriyor. 

Kısıtlama kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. 

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