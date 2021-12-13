“Kişi başına 25 bin dolarlık milli gelir hedefimiz geçerli”

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, ülkenin “insan hakları” sicilinin her geçen gün bozulduğunu belirterek, “Gençler tweet atıp fikrini söylemekten korkuyor, gösteri yapmak yasaklanıyor, kadın cinayetlerinin arkası kesilmiyor, mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayıyor, yöneticiler hukuksuzluğu teşvik ediyor, sadece işini yapan gazeteciler hapse atılıyor…İşsizlik, yoksulluk, kötü çalışma şartları…Susturulmuş bir sivil toplum…Bütün bu hukuksuzluklara son vereceğiz. Türkiye’yi, iddialı, itibarlı, başarılı günlerine geri döndüreceğiz.” dedi.

Genel Başkanları Ali Babacan’ın ekonominin başında olduğu dönemde, kişi başına milli gelirin 3.500 dolardan 12.500 dolara çıktığını, 2023 hedefinin de 25 bin dolar olarak belirlendiğini hatırlatan Vargeloğlu, “Genel Başkanımızın o gün koyduğu hedefimiz sapasağlam duruyor. Çok iddialı konuşuyoruz, çok kısa zamanda 25 bin doları geçeceğiz. Bunu DEVA kadroları olarak gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.

Orhan Vargeloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “2008 krizinden sonra Yunanistan iflasın eşiğine gelmişti. O dönemde ekonomik olarak güçlü bir Türkiye vardı ve dünyadaki ekonomik kriz bizi teğet geçmişti. IMF ülkemize geldi ‘Paraya ihtiyacı olan ülkeler var, durumunuzun uygun olduğunu biliyoruz, IMF’nin havuzuna borç verin’ diye Türkiye’den para istedi. Ali Babacan anlaşmayı imzaladı, Türkiye IMF’ye kredi açtı. Alman gazetelerinde ‘Türkiye, Yunanistan’a yardım etmeye geldi’ diye büyük haberler çıktı. Alman gazetesinde koca bir karikatür: Akropolis’in tepesine Türk bayrağı çizmişlerdi. Nereden nereye?”

(Haber Merkezi)

