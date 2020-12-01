Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Aralık günü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık 2020 Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Güncel 01.12.2020, 22:23
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak ödemelerle ilgili bilgi verdi.
Ödemelerin 4 Aralık 2020 günü banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.
(AA)
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