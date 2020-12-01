Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Aralık günü

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Ödemelerin 4 Aralık 2020 günü banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

(AA)