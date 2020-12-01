Son Dakika

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Aralık günü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık 2020 Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Güncel 01.12.2020, 22:23
144
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Aralık günü

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Ödemelerin 4 Aralık 2020 günü banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

(AA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 02 Aralık 2020
İmsak 06:08
Güneş 07:38
Öğle 12:35
İkindi 14:59
Akşam 17:21
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@