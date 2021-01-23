“Kış aylarında sokak hayvanlarını unutmamalıyız”

Kedi, köpek gibi sokak hayvanları ile yabani hayvanların özellikle kış döneminde yiyecek bulmakta zorlandığını ve sıcak bir yuva bulamadıklarını dile getiren Çağdaş Doğan, yeni tip koronavirüs salgını döneminde insanların çok fazla dışarıya çıkmadığını, bu durumun sokak hayvanlarının daha da zor durumda kalmalarına neden olduğunu kaydetti.

Çağdaş Doğan, yaptığı açıklamada: “Sevimli dostlarımıza bir kap su, bir parça ekmek vermeyi ihmal etmeyelim. Yiyecek atıklarını, bayat ekmekleri çöpe atmaktan ziyade hayvanların ulaşabileceği bir yere koyalım. Dünyamız tüm canlılarla bir bütündür” diye konuştu.

(Haber Merkezi)