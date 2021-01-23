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“Kış aylarında sokak hayvanlarını unutmamalıyız”
İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Doğan, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının zor durumda kaldığını belirterek, “Sokak hayvanlarına sahip çıkmak kutsal bir vazifedir. Toplum olarak, dünyamızın bir parçası olan sevimli dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız” dedi.
Güncel 23.01.2021, 00:13
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Kedi, köpek gibi sokak hayvanları ile yabani hayvanların özellikle kış döneminde yiyecek bulmakta zorlandığını ve sıcak bir yuva bulamadıklarını dile getiren Çağdaş Doğan, yeni tip koronavirüs salgını döneminde insanların çok fazla dışarıya çıkmadığını, bu durumun sokak hayvanlarının daha da zor durumda kalmalarına neden olduğunu kaydetti.
Çağdaş Doğan, yaptığı açıklamada: “Sevimli dostlarımıza bir kap su, bir parça ekmek vermeyi ihmal etmeyelim. Yiyecek atıklarını, bayat ekmekleri çöpe atmaktan ziyade hayvanların ulaşabileceği bir yere koyalım. Dünyamız tüm canlılarla bir bütündür” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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