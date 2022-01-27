“Kış aylarında da güneş gözlüğü kullanılmalı”

Güneş gözlüğü denince, yazın özellikleri, yani güneş, kum, deniz akla geliyor.

Kum, deniz olmasa da, göz kamaştıran yaz güneşinin olumsuz etkilerinden korunmak için çok faydalı bir aksesuar güneş gözlüğü…Estetik açıdan da tamamlayıcı bir unsur.

Ancak, yaz dönemi sona erdiğinde, güneş gözlükleri de bir kenara konuluyor, çekmecelere hapsediliyor. Oysa, güneş gözlüğü kış döneminde de çok önemli.

Pehlivan Optik sahibi, optisyen Yasin Pehlivan, bu konuyu değerlendirirken, “Kışın da gözlerinizi koruyun. Çünkü, kış güneşi de o kadar masum değil” diyor.

Yasin Pehlivan değerlendirme ve tavsiyeleri şöyle:

“Güneş ışınları kış mevsiminde yakıcı ve rahatsız edici olmadığı için güneş gözlüğü kullanımı da birçok kişi tarafından gereksiz görülüyor. Ancak unutulan bir şey var; ozon tabakasındaki incelme yüzünden, eskiye oranla güneş ışınlarının zararlı etkilerine artık daha fazla maruz kalıyoruz ve bu zararlı ışınlardan en çok etkilenen de gözlerimiz oluyor. Gözle görebildiğimiz ve göremediğimiz güneş ışınlarına karşı basit ve etkili bir şekilde önlem almak içinse güneş gözlüğünü kış aylarında da kullanmak gerekiyor.

Göz yapısı incelendiğinde ışıkta küçülen bir göz bebeği görebiliriz. Bu küçülme gözün kendini güneş ışığının zararlı etkilerinden korumak için yaptığı bir harekettir. Ancak göz bebeğinin karşı koyamayacağı kadar yüksek oranda ışınlar gelmeye başladığında meydana gelen küçülme yetersiz kalabilir ve göz artık kendini koruyamaz hale gelir. Bu durum sonrasındaysa katarakt gelişmesi gözlemlenebilir ve zarar gören retina tabakasında bozulmalar meydana gelebilir. Bu gibi problemlerin yanı sıra güneş ışınlarının zararlı etkileri gözün ön kısmında bulunan, koruyucu bölge olarak da adlandırılan kornea tabakasında da zarara neden olabilir.

Tüm bu olumsuz etkilerden korunmak için mevsim fark etmeksizin güneş gözlüğü kullanmamız önemlidir.” (Aliye ÖNCEL)

