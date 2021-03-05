Kırşehir’de bölge toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın yönetiminde düzenlenen toplantıya Çorum’dan da parti yöneticileri katıldı.

Ülke gündemini değerlendirmek ve parti içi temaslarda bulunmak amacıyla; Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Çorum, Aksaray İl Başkanlarının da katılımı ile Kırşehir’de bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Çorum’dan; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca ile bazı İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sandık önümüze geldiğinde vatandaşın, belediyelerde yapmış olduğumuz hizmetleri takdir ederek daha yüksek bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getireceğini biliyoruz. O sandık gelecek, vatandaş gerekli iradeyi gösterecek, AKP'yi yolcu edecek" dedi.

AKP'nin uzunca bir süredir iktidarda olduğunu, sorunları çözebilecek çoğunluğa sahip olmasına rağmen bunu başaramadığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuşmasında şunları kaydetti:

"Millet iradesinden bahseden AKP, yargı darbesiyle İstanbul seçimini yineledi. Vatandaş 800 bin oy farkıyla iradesini gösterdi. 31 Mart seçimlerinden sonra AKP millet iradesinden bahsedemez oldu çünkü bu irade onların aleyhine döndü. Parti kapatmanın çözüm olmadığını gören, topluma bunun yanlış olduğunu anlatan bu siyasi gelenek değil miydi? Şimdi ne değişti de AKP'nin Grup Başkanvekili çıkıp parti kapatmanın iyiliğinden, güzelliğinden bahseder oldu. 2002'de iktidara gelen AKP yasakları kaldıracağım diyordu. 2002'den bu yana verdiğiniz hangi sözü tutunuz? Büyük olan parti küçük olan partinin vesayetine girmiş durumda. İşte AKP'nin geldiği nokta budur. Vesayet partisine dönen bir iktidar.” (Haber Merkezi)

