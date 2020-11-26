“Kırsalın gelir düzeyi artacak”

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum İli Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Davut Saygı tarafından üreticilere proje hakkında bilgi verdi.

Önceliklerinin mevcut yerli ve melez ineklerin ıslahını sağlamak olduğunu belirten Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, “Bu bölgede hayvanların et ve süt verimleri çok düşük durumda. Bunun için simental ve montofon ırkı tohumlar ile inekleri tohumlayarak verim artışı sağlayacağız. Bölgede düşük verimdeki hayvanların envanter çalışmasını yapmış durumdayız. 2021 yılı Ocak ayında başlayacağımız proje ile yaklaşık 600 ineğin ıslah çalışmasını yürüteceğiz. Projenin başarıya ulaşması için yetiştiricilerimize büyük görevler düşüyor, gayretlerini bekliyoruz” dedi.

Çorum İli Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise, saf ırklarla yetiştiricilik yapılmasıyla et ve süt veriminin yükseleceğini ve bununla birlikte üreticilerin kârlılığının artacağını söyledi. Bu şekilde küçük işletmelerin kapasitelerini artırmalarının yolunun açılacağını kaydeden Kaya, “Proje ortağı olarak projenin başarılı olması için üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Amacımız kırsal kesimin gelir düzeyini artırmak, bunu gerçekleştirmek için birlik olarak elimizi taşın altına koyduk. Projenin sağlıklı yürümesi için siz değerli yetiştiricilerimizin projeye sahip çıkmanız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da ıslah projesini Oda olarak desteklediklerini dile getirdi. Bitkisel ve hayvansal üretimin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu anlatan Sayan, “Kaba yem üretimine yönelik planladığımız projelerle, ıslah projesinin sürdürülebilir olmasını için var gücümüzle çalışacağız” derken, Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Davut Saygı da “Proje için ilçemiz köylerinin belirlenmesi bizi çok memnun etti. Projeyi biz de Oda olarak destekliyoruz ve takip edeceğiz. Projenin her anında üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Son olarak söz alan Küçükerikli Köyü Muhtarı Selami Akkuru, projenin köye hayırlı olmasını diledi. (Haber Merkezi)