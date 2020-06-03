Kırsal turizme yüzde 55 hibe

"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri içerisinde kırsal alanlarda yapılacak turizme yönelik yatırımlara hibe yoluyla destek veren TKDK, nüfusu 20 bini geçmeyen yerleşim alanlarında hazırlanan projeleri destekleyecek. 5 bin ile 500 bin euro aralığında uygun harcama tutarına sahip projelerin destekleneceği hibe programında, konaklama tesislerine yönelik yatırımların en fazla 25 odalı olması gerekiyor.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, IPARD II 9. Başvuru Çağrı ilanıyla Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında, Çorum’da tarım ve hayvancılığın yanı sıra “kırsal turizm” alanında da yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların modernizasyonuna ilişkin projelerin destekleneceği bildirildi. Pansiyonlar veya mikro/küçük ölçekli konaklama tesisleri, yeme-içme tesisleri ve dağ bisikleti, rafting, doğa yürüyüşleri olmak üzere, at biniciliği gibi rekreasyon faaliyetlerini içeren yatırımlar için ayrıca, işletmelerin kendi tüketimlerine yönelik yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımları ve inşaat işlerinin de destek kapsamında olduğu belirtildi.

Proje başvurularının 26 Haziran’a kadar yapılabileceği hatırlatılan açıklamada, çağrıya yönelik detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ya da 444 8535 nolu yardım masasından ulaşılabileceği, ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)