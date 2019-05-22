Kırsal Kalkınma’ya 60 milyon euro

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II Programı 6. Başvuru Çağrı İlanıyla, yeni bir hibe paketi açıkladı.

TKDK’nın yeni başvuru çağrı ilanına çıkması nedeniyle İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Yalvaçer, 8 Mayıs 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin himayelerinde Ankara’da gerçekleştirilen IPARD II-6. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programına Çorum İl Koordinatörlüğü olarak bir grup uzman personel ve yatırımcıyla birlikte katılım sağladıklarını belirterek, yeni çağrı hakkında Vali Çiftçi’yi bilgilendirdi.

60 MİLYON EUROLUK YENİ HİBE PAKETİ

Ziyaret sonrasında Vali Mustafa Çiftçi, IPARD II Programı 6. Başvuru Çağrı İlanına yönelik açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

“8 Mayıs 2019 tarihinde ‘Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirine’ yönelik olarak 60 milyon euroluk, 400 milyon liralık hibe çağrısına çıkılmıştır. Bu çağrıyla; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında; süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumları desteklenecektir. Bu sektörlerde yapılacak yatırımlar için belirlenmiş olan proje tutarlarının alt limiti 5 bin avro, üst limiti ise 500 bin avrodur. Bu tutarlar aralığındaki projeler için yatırımcılara %55 oranında hibe verilecektir.

Yapım işleri, makine-ekipman alımları, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarının yanı sıra kendi tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji sistemleri de destek kapsamındadır. Yatırımlardaki tüm harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaftır.

TKDK web sitesinde IPARD II Programı 6. Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte uygun harcama listeleri yayımlanmıştır. Yayımlanan listelere eklenmesi talep edilen makine-ekipmanlar için TKDK web sitesinde yer alan link üzerinden “Yeni Uygun Harcama Talep Formunun” 30 Mayıs 2019 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. Talepler sadece bu çağrı döneminde desteklenecek sektörler için alınacaktır.”

“ÇAĞRI TAKVİMİNE VE YATIRIM SÜRESİNE DİKKAT EDİLMELİ”

“Proje başvuruları 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 23 Ağustos 2019, saat 18.00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.”

“YATIRIM DÜŞÜNENLER MUTLAKA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZLE İRTİBAT KURMALI”

Vali Çiftçi açıklamasının son bölümünde, “İl koordinatörlüğümüzdeki tüm personelimiz ve yardım masamızla yoğun şekilde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın il koordinatörlüğümüzle irtibat kurmalarını, en doğru bilgiyi il koordinatörlüğümüz yetkililerinden ve uzman personelinden almalarını tavsiye etmekteyiz” diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)