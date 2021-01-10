Kırsal kalkınmaya 125 milyon euroluk destek

Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret eden TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, 2020 yılında tamamlanan çalışmalar ile bugüne kadar yapılan hibe ödemeleri ve TKDK’nın 10.Başvuru Çağrı İlanıyla yapacağı desteklemeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi şunları söyledi;

“TKDK, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere işleme ve pazarlama ile kırsal alan yatırımlarına yönelik 3 ana sektör ve bu ana sektörler altında yer alan 16 alt sektörde kırsalda birçok yatırıma yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe vermektedir. Çorum’da bugüne kadar AB standartlarında, modern, verimli ve sürdürülebilir 817 projeye 115,7 milyon lira hibe ödenmiştir. Bu projelerle 256,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmiştir.

Kovid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz 2020 yılında, zorlu şartlar altında yürütülen titiz çalışmalarla yatırımların tamamlanması sağlanmış ve geçen yıllarda ödenen hibelerin oldukça üzerinde 71,8 milyon lira yatırım tutarlı 174 adet projeye 26,3 milyon lira rekor hibe ödemesi yapılmıştır.”

“125 MİLYON AVROLUK DESTEK PAKETİ AÇIKLANDI”

“TKDK, 10. Başvuru Çağrı İlanıyla tarıma ve kırsala destek vermeye devam etmektedir. Hayvancılık ve işleme-pazarlama ana sektörleri başlığı altında yer alan 9 alt sektöre yönelik 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketi için proje çağrısına çıkmıştır. 45 milyon avro hayvancılık, 80 milyon avro ise işleme-pazarlama sektörü yatırımlarına kullandırılacaktır.

Bu yeni hibe paketiyle süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et üretimi ile süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlanacaktır.

Sektörüne göre değişmekle birlikte yatırımların 500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan kısmı destek kapsamında olup, yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamaları, uygun harcama olarak kabul edilecektir.”

“PROJELERİN TESLİM ZAMANINA DİKKAT EDİLMELİ”

Çağrı takvimi hakkında da bilgi veren Vali Çiftçi; başvuruların 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacağını, son teslim tarihinin hayvancılık yatırımları için 16 Mart 2021, işleme-pazarlama yatırımları için ise 23 Mart 2021 olarak belirlendiğini, çağrıya yönelik detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ya da 444 8535 nolu yardım masasından ulaşılabileceğini söyledi. (Haber Merkezi)