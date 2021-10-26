“Kırkdilim’de çalışmalar bir sene daha sürecek”
Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim tünellerindeki çalışmaların bir sene daha devam edeceğinin bilgisini verdi.
Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Silov, Kıkdilim’de toplam uzunluğu 8,6 km olan 3 adet çift tüp tünel bulunduğunu belirterek, “2021 yılsonu itibariyle; T1 tünelinde 1.285 m (%46) kazı, T2 tünelinde 2.315 m (%100) kazı, T3 tünelinde 3.106 m (%100) kazı ve 2.353 m (%75) kaplama betonu tamamlanmıştır.
2021 yılı içerisinde; 710 m uzunluğunda 2 adet çift tüp tünelin tamamlanması hedeflenmiştir” dedi.
Tünellerin henüz trafiğe açılmadığını belirten Silov, yaşanan heyelan nedeniyle çalışmaların 1 yıl daha süreceğini bildirdi.
“İSKİLİP YOLUNDA 30 KİLOMETRE TAMAMLANACAK”
Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, toplam uzunluğu 51 km olan Çorum-İskilip yolunda ise 30 kilometrelik bölümünün bu yıl içerisinde tamamlanacağının bilgisini verdi. (Taner ŞİMŞEK)
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