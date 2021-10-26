“Kırkdilim’de çalışmalar bir sene daha sürecek”

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Silov, Kıkdilim’de toplam uzunluğu 8,6 km olan 3 adet çift tüp tünel bulunduğunu belirterek, “2021 yılsonu itibariyle; T1 tünelinde 1.285 m (%46) kazı, T2 tünelinde 2.315 m (%100) kazı, T3 tünelinde 3.106 m (%100) kazı ve 2.353 m (%75) kaplama betonu tamamlanmıştır.

2021 yılı içerisinde; 710 m uzunluğunda 2 adet çift tüp tünelin tamamlanması hedeflenmiştir” dedi.

Tünellerin henüz trafiğe açılmadığını belirten Silov, yaşanan heyelan nedeniyle çalışmaların 1 yıl daha süreceğini bildirdi.

“İSKİLİP YOLUNDA 30 KİLOMETRE TAMAMLANACAK”

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, toplam uzunluğu 51 km olan Çorum-İskilip yolunda ise 30 kilometrelik bölümünün bu yıl içerisinde tamamlanacağının bilgisini verdi. (Taner ŞİMŞEK)

