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“Kırkdilim tünellerine 37 milyon harcandı”

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en önemli ulaşım aksları içerisinde yer alan Çorum'un Kırkdilim bölgesinde ulaşım çalışmaları devam ediyor.

“Kırkdilim tünellerine 37 milyon harcandı”

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en önemli ulaşım aksları içerisinde yer alan Çorum'un Kırkdilim bölgesinde ulaşım çalışmaları devam ediyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:45
“Kırkdilim tünellerine 37 milyon harcandı”

Vali Mustafa Çitçi, bölgedeki ulaşım sorunu çözmek için hayata geçirilen ve toplam maliyeti 570 milyon lira olan 3 tünel projesiyle ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 4 kilometre uzunlunda ve 3 tünelden oluşan Kırkdilim projesinde, T3 olarak adlandırılan üçüncü tünelde bu sene kazı ve destek çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını belirterek, “Şartlar elverdiği süre içerisinde T3 tünelindeki çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz. Diğer tünel olan T2’ye ise kazma vuracağız. Bu sene tünellerin içerisine ağırlık vereceğiz. 3 tünelin 1 buçuğunda kazı ve desteklemeyi bitirmeyi istiyoruz” diye konuştu.

8.6 kilometre uzunluğundaki Kırkdilim geçişinde yüzde 4.73’lük bir bölümün tamamlandığını ve şu ana kadar 37 milyon lira harcandığının bilgisini veren Gönenli, “Bu proje sadece Kırkdilim’i değil, Çorum-Osmancık arasındaki tüm yolu kapsıyor. Çorum-Kırkdilim ve Laçin-Osmancık arasına da 125 milyon lira harcanacak. Kırkdilim geçişi ile birlikte toplamda 700 milyon liraya yakın bir yatırım söz konusu” dedi.

Gönenli, Kırkdilim’in 40 yıldır uğraşılan bir geçiş olduğunu da belirterek, 2021 yılına gelindiğinde bu sorunun artık tamamen çözülmüş olacağını dile getirdi.

Gönenli’nin sunumunun ardından Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve beraberindekiler, T3 tüneline girerek çalışmayı yerinde incelediler.

(Taner ŞİMŞEK)

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