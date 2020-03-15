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Kırkdilim tünelleri, yollar ve hastane önü projesini inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çorum’da kapsamlı bir incelemede bulundu.

Kırkdilim tünelleri, yollar ve hastane önü projesini inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çorum’da kapsamlı bir incelemede bulundu.

15 Mart 2020 Pazar 22:40
Kırkdilim tünelleri, yollar ve hastane önü projesini inceledi

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile yaptıkları görüşme sonrasında geçtiğimiz Cumartesi gününü Samsun’a ayıran Bakan Turhan ve beraberindeki bakanlığın üst düzey yetkilileri dün öğlen saatlerinde Samsun’dan Çorum’a geldi.

Osmancık Bölge Trafik önünde Vali Çiftçi, Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu ile diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Turhan ilk olarak Osmancık - Merzifon Yolu Badal Tüneli’nin ardından Çorum’u Osmancık, Kargı, Dodurga, Oğuzlar ve Laçin ilçeleri ve İstanbul’a bağlayan Kırkdilim Geçişi Tünel Şantiyesi ve Gölünyazı Şantiyesi’ni ziyaret etti.

Burada çalışmaları yürüten firmadan bilgiler alan Bakan Turhan, Kırkdilim-Çorum-Sarmaşa yolunun Kurban Bayramı’na kadar bitirilmesinin hedeflendiğini, Laçin-Osmancık arasındaki yol inşaatının 2020 yılında, tünellerin ise 2021 yılında bitirileceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan daha sonra ise Çorum’a geçti. Çorum’da yarım kalan havaalanı inşaatını da inceleyen Bakan Turhan daha sonra ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta yapılması istenen altgeçit projesini de inceledi. Hastanenin açılmasının ardından trafik kazalarının en sık yaşandığı bölgelerden biri haline gelen yoldaki proje hakkında da teknik bilgi alan Bakan Turhan daha sonra ise Cemilbey-Ortaköy yolu şantiyesini ziyaret ederek yetkilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Turhan incelemelerinde açıklamada bulunmazken, akşam saatlerinde yaptığı Valilik ve Belediye ziyaretlerinde konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)

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