“Kiremit dışındaki çatı kaplama malzemeleri yapıyı koruyamıyor”

“Dünyada bilinen en sağlıklı ve doğal yapı malzemesi pişmiş kilden kiremit ürünleri, yanmazlık, mukavemet, izolasyon ve diğer tüm özellikleri ile vazgeçilmezdir. Yaşam alanlarımızda can ve mal güvenliğinin korunması için bilinçli tercih yapılmalıdır.”

Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, geçtiğimiz günlerde Çorum ve çevresinde yaşanan dolu afetinin, kiremit ürünlerinin sağlıklı, doğal ve kaliteli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Dolu ve selden zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Çetin Başaranhıncal, dolu yüzünden kiremit harici çatı kaplama malzemelerinin kullanıldığı çatılarda hasarların meydana geldiğini belirterek, “Kiremit sanayisinin merkezi olan ilimizde dahi bu hasarların meydana gelmiş olmasına ayrıca dikkat çekmek isterim” dedi.

“Özellikle yanlış uygulamalardan kaynaklı mağduriyetler doğmakta ve doğmaya devam etmektedir. Bizler dünyanın tercih ettiği, tamamı yerli üretim olan ve bilinen en kaliteli çatı kaplama ürünlerini üretiyor olmanın sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu hadiselerin tekrar etmemesi en büyük temennimizdir, fakat bunun için müteahhidinden ustasına ev sahibinden kamu görevline kadar bilinçli olmalıyız.” ifadesini kullanan Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı Çetin Başaranhıncal, çatılarda kullanılan bitümlü levhalar, metal ve polimer esaslı malzemeler veya diğer çatı kaplamalarının kil kiremit performansı vermesinin beklenemeyeceğini belirterek, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu tür malzemelerin rüzgâr, kar, dolu vb. gibi iklim şartlarına dayanmadığını, bunun yanında can ve mal kayıplarına sebebiyet vermekte olduğunu son yaşanan doğa olayları bir kez daha acı olarak tecrübe etmemizi sağlamıştır. Çatıların uçması, çökmesi, yanması veya delinmesi gibi hadiselerin sebepleri çatı malzemesi, sistemleri ve inşası açısından yapılan hatalı uygulamalar.

Hafiflik bahanesi ile kullanılan bu tür ürünlerin kullanım amacını karşılamıyor, ayrıca yapıyı korumuyor, kurtarmıyor olduğu bilinmelidir. Yanmaz, güvenilir, sağlıklı ve doğa dostu ürünler kullanma gerekliliği yasa ve yönetmeliklerimizde de yer alması yani zorunluluk olmasının yanında yaşam alanlarımız veya işyerlerimizde can ve mal güvenliğinin korunması açısından da büyük önem arz etmektedir.

Bizler birçok hatalı uygulama ile karşılaştık ve karşılaşıyoruz bunları sorumluluk bilinci içerisinde şikâyet etme yöntemini kullanmadan defalarca bilgilendirme ve gerçeği söyleme yöntemlerini kullanarak kamuoyunun dikkatine sunduk ve sunmaya devam ediyoruz.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi olarak tuğla ve kiremit ürünlerinin sağlık, güvenlik ve maliyet açısından en doğru yapı malzemesi olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz hatırlatmayı tekrar yapmak isterim.

Kil kiremit; doğaldır, kil doğada toprak halinde bulunan içinde Al3O2, Si2O, vb bileşimlerin bulunduğu hammaddelerdir. Bu yüzden doğada saf halde bulunan hammaddelerin pişirilmesiyle oluşturulan kil kiremitler de doğaldır. Uzun ömürlüdür, kiremit ürünleri tarihteki örneklerinde olduğu gibi hiçbir deformasyona uğramadan uzun yıllar sizlere hizmet eder. Yanmazdır, yangın yönetmeliğine göre kil ürünlerin yanıcılık sınıfı test edilmeye gerek olmadan A1(hiç Yanmaz) sınıfıdır.

U.V.(güneş ışınlarına) dayanımı yüksektir, güneş ışınları çok zararlı ışınlardır. Diğer çatı örtü malzemeleri zaman içinde bu ışınlardan zarar görerek deformasyona uğrarken kil kiremit hiçbir şekilde etkilenmez. Su geçirmez, iyi pişen kil malzemelerin su emmesi ve su geçirgenliği sorunsuzdur. Rüzgâra dayanımı yüksektir. Kil kiremitler optimum ağırlıklarda ayarlanarak ve çatıya monte edilmesi ile rüzgar gibi kuvvetler sonucunda hareketleri önlenir. Dona dayanımı yüksektir. Su emmeleri az olduğu için bünyelerinde fazla su tutmazlar ve kısa sürede bu suyu bünyelerinden uzaklaştırırlar. Bu nedenle don olayları sonucunda bünyelerinde su olmadığı için etkilenmezler. TSE standartlarının 150 donma çözülme çevrim sayısını karışılmakta ve üst seviyelerde performans göstermektedir.

Sese karşı izolasyonludur. Çatı örtü malzemeleri içinde sese karşı izolasyonu en iyi kil kiremit sağlar. Malzemenin kendi ses emiciliği vardır. Yüksek darbe dayanımına sahiptir. Dolu ve üzerinde yapılan hareketlilik ve düşmelere karşı direnci yüksektir.

Dünyada bilinen en sağlıklı ve doğal yapı malzemesi pişmiş kilden kiremit ürünler yanmazlık, mukavemet, izolasyon ve bahsedilen diğer tüm özellikleri ile vazgeçilmez bir yapı malzemesi olarak kendini kanıtlamış ve alternatifinin sadece kil kiremitlerin kalitesinin teyit edilmesine vesile olduğunu söylemek zannediyorum yerinde bir tespit olacaktır.

Geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyor ve bizlerden sürekli duyulan unutulmayan ama göz ardı edildiğinde sonuçlarının zarar olduğu tuğla-kiremit güven ve sağlıktır gerçeğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” (Haber Merkezi)