Kiraz taşıyan TIR devrildi

Kaza, Çorum-Kırıkkale yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İri (34) idaresindeki 31 EG 462 plakalı TIR, iddiaya göre yoldaki tümsekten dolayı kontrolden çıkarak refüje çarptı. Karşı yola geçmemek için yaptığı manevrayla şarampole devrilen TIR sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Manisa'dan Rusya'ya gönderilen 48 bin dolarlık tonlarca kiraz başka bir TIR’a yüklendi. Trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından da TIR, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı İHA muhabirine anlatan sürücü Yusuf İri, Manisa'dan yüklediği 48 bin dolar değerindeki kirazları Rusya'ya götürmek için yola çıktığını söyledi.



“ARABAYI YATIRMAK ZORUNDA KALDIM"

Tümseğe girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten İri, “Kısmet olsaydı Manisa Alaşehir’den Rusya’ya kiraz yüklemiştim. Akşam üstü 40 kilometre önce bir yerde dinlenmiştim. Şuradaki tümseğe girdikten sonra hâkimiyeti kaybettim arabanın sol ön lastiğini kaldırıma vurdum. Karşı şeride geçmemek için milleti ezmemek için arabayı bu tarafa yatırmak zorunda kaldım” dedi. (İHA)

