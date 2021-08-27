Kılıçdaroğlu’ndan otizm çocuklara tatil müjdesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneğini ziyaret etti.

Otizmli çocukların toplumda yaşadıkları sorun ve problemleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aktaran Çorum Otizim Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, otizimli çocuklar için yapılabilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Dernek faaliyetleri hakkında da Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgiler veren Emine Çelen, kooperatif ürünlerini de CHP Liderine tanıttı.

Emine Çelen’i ilgili ile dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, otizm derneklerine gerekli yardımların yapılarak otizmli çocukların eğitimleri için her şeyin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

OTİZMLİ ÇOCUKLARA TATİL

Otizmli çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara keyifli bir müjde verdi.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği bünyesinde bulunan çocuklar İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şile Engelli Kampı'nda tatil yapmıştı.

Ziyaret sırasında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, otizmli çocuklara bu tatilin tekrarlayacağının müjdesini verdi.

KOOPARATİF ÜRÜNLERİ CHP

BELEDİYELERİNDE SATIŞA ÇIKACAK

Çorum Otizm Gönülleri Derneği’nin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak üzere Mavi Umutlar Kadın Kooperatifi üzerinden satışa çıkardığı unlu mamuller, hediyelik eşyalar, organik ürünleri CHP’li Belediyelerin satış stantlarında satılacak. (Taner ŞİMŞEK)