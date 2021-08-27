Kılıçdaroğlu’ndan Alapala ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Kılıçdaroğlu, Anitta Otel’de partililerle yaptığı görüşmenin ardından Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Alapala Makina’yı ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, OSB'deki iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, iş dünyasının temsilcilerinin öneri ve taleplerini değerlendirdiği öğrenildi. (Taner ŞİMŞEK)