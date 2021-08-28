Kılıçdaroğlu, Yolyapar'a telefonla geçmiş olsun dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, az önce (Saat 18.45'te) duayen gazeteci, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Güncel 28.08.2021, 19:03
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, az önce (Saat 18.45'te) duayen gazeteci, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle 8 gündür evinde dinlenmekte olan Yolyapar'a durumunu soran Kılıçdaroğlu, "Eh, sesiniz iyi geliyor, inşallah birkaç gün içinde işinizin başına dönersiniz" dedi.
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