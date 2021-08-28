Kılıçdaroğlu, Yolyapar'a telefonla geçmiş olsun dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, az önce (Saat 18.45'te) duayen gazeteci, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle 8 gündür evinde dinlenmekte olan Yolyapar'a durumunu soran Kılıçdaroğlu, "Eh, sesiniz iyi geliyor, inşallah birkaç gün içinde işinizin başına dönersiniz" dedi.