Kılıçdaroğlu ve Salıcı'dan geçmiş olsun telefonu

Kılıçdaroğlu ve Salıcı, İl Başkanı Tahtasız ile bir görüşme yaparak, kendisi ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Cafer Aşkın ve Seher Bayıral’ın genel sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu ve Salıcı, İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın nezdinde Covid-19 tedavisi gören tüm parti yöneticilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)