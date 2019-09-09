Kılıçdaroğlu, Salıcı ve eşleriyle Nuhut’un çiftliğinde buluşma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve eşi Gülizar Salıcı, Pazar günü, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut ve eşi Cemile Nuhut’un Çubuk’taki çiftlik evlerine konuk oldular.

Dost buluşmasına, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve eşi Hülya Yolyapar ile Ankara’dan işadamı Emin Aykaç ve eşi Ayfer Aykaç da katıldı.

Nuhut çiftinin kızları ve damatları Yeşim-Sadullah Öner, Tuğba-Mustafa Gencel, Tuğçe-H.İbrahim Felek de konukları ağırladılar.

Birlikte kır yemeği yenilen buluşmada, samimi bir sohbet gerçekleşti. (Haber Merkezi)