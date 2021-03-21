Kılıçdaroğlu, Buz Pateni Dünya Şampiyonu Naz Arıcı’yı kutladı

Milli sporcu Naz Arıcı’nın Kılıçdardoğlu’nu ziyaretinde, buluşmayı organize eden Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut da bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ziyaretin anısına dünya şampiyonu Naz Arıcı’ya kol saati hediye etti.

(Haber Merkezi)

