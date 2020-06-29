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“Kıdem tazminatı işçi sınıfının kırmızı çizgisidir”

Türk-İş Çorum İl Temsilciliği, hükümetin gündeme getirdiği “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi”ne karşı bir basın açıklaması yaptı. 

Güncel 29.06.2020, 15:19 29.06.2020, 15:25
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Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, ülke genelinde sıkıntılı bir dönem yaşanırken, işyerleri kapanırken, çalışanlar zorunlu izne çıkarılırken işçinin alın teri olan kıdem tazminatının apar topar gündeme getirilmesini anlamakta zorlandıklarını söyledi. 


Türkiye’nin ne zaman sıkıntılı bir dönemden geçse çalışanların bir takım olumsuz durumla karşı karşıya kaldığını kaydeden Kahraman, “1999 depreminde de mezarda emeklilik ile emeklilik yaşı gündeme gelmişti. Bugün de pandemi sürecinde işçinin, çocuklarının düğünü için biriktirdiği, gelecekte emekli olduktan sonra ev almak için biriktirdiği kıdem tazminatını elinden almak istiyorlar” dedi. 
“İşçinin alın teri olan kıdem tazminatına uzatılan elleri kırarız, kimse kusura bakmasın” diyen Kahraman, “Ülkenin bu zorlu döneminde sanayicinin ve esnafın önce işlerinin düzeltilmesi, oralarda işten çıkarılan işçilerin tekrar istihdama katılmasını beklerken, onlar işçinin alın terine göz dikmektedir. Asla kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.
Kahraman’ın konuşmasının ardından Türk-İş adına hazırlanan basın bildirisini okuyan Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bildiğiniz üzere son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir durum yaşanmakta. Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor” dedi. 


“EKONOMİNİN FATURASI İŞÇİYE KESİLMEK İSTENİYOR”
Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirilmek istendiğini ancak ortada paylaşılan bir taslağın olmadığını, sadece medyada yer alan haberlerin bulunduğunu belirten Mehmet Şen, “Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi de bulunmuyor. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması için çözüm yine işçide aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Dünya da olduğu gibi, ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı topyekun bir savaş verilirken, bu düzenleme gündeme getiriliyor. İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur” dedi.
“KIDEM TAMZİNATI TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ KIRMIZI ÇİZGİSİDİR”
Şen, 81 ilde sendika üyeleri olarak iş yerleri ve evlerine pankartlar yapıştırarak tepkilerini göstereceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Görüşümüz net. Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş, kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri, süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Türk-İş genel kurullarında, oy birliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Aldığımız kararın arkasındayız. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. 
Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması ve bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler binalarımıza, tüm iş yerlerimize ve evlerimize asılacak ayrıca arabalarımız posterlerle donatılacaktır.”
Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen ve Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz ve yönetim kurulu üyeleri, DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Ergül Öztürk, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün’ün de destek verdiği basın açıklamasına Türk-İş’e bağlı sendikaların üye ve yöneticileri katıldı.

(Haber Merkezi)

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