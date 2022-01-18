Kıbrıs Gazisi Mahmut Uzuner toprağa verildi
Güncel 18.01.2022, 19:12
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Çorum merkez Üyük Köyü sakinlerinden Kıbrıs Gazisi Mahmut Uzuner vefat etti.
Yaklaşık bir haftadır solunum yetmezliği teşhisi ile Özel Elitpark Hastanesi’nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mahmut Uzuner, önceki sabah hayatını kaybetti.
Gazi Uzuner’in cenazesi merkeze bağlı Üyük Köyü Camii’nde kılınan öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra dualarla köy mezarlığında sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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