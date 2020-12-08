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Keziban Akmaz vefat etti

Hasan ve Ahmet Akmaz’ın anneleri Keziban Akmaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Çorum Hitit Ünivesitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Güncel 08.12.2020, 00:58
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Keziban Akmaz vefat etti

Merhumenin cenazesi bugün saat 13.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak saat 14.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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