KESK’ten işçilere ziyaret
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyet, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde 77 gündür bekleyişlerini sürdüren Ekmekçioğlu işçilerini ziyaret etti.
Güncel 23.02.2021, 23:21
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KESK Genel Mali Sekreteri Elif Çuhadar, SES Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, Eğitim Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ramazan Gürbüz, Tüm Bel Sen Kadın Sekreteri Semra Kıratlı ve
BES Genel Sekreteri Aziz Özkan’dan oluşan KESK heyeti, işçiler tarafından sloganlarla karşılandı. (Haber Merkezi)
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