KESK’ten işçilere ziyaret

KESK Genel Mali Sekreteri Elif Çuhadar, SES Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, Eğitim Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ramazan Gürbüz, Tüm Bel Sen Kadın Sekreteri Semra Kıratlı ve

BES Genel Sekreteri Aziz Özkan’dan oluşan KESK heyeti, işçiler tarafından sloganlarla karşılandı. (Haber Merkezi)