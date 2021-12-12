KESK’ten coşku dolu kuruluş yıldönümü şenliği

Katılımın bir hayli yoğun olduğu kuruluş yıldönümü şenliği Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte bir açış konuşması yapan

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES Şube Başkanı Süleyman Değirmenci, “KESK’in tarihi; kökleri emeğin yüzlerce yıllık birikimine, dalları Encümen-i Muallim’den TÖS’e TÖB-DER’e, TÜM-DER’e, TÜS-DER’e uzanan asırlık ulu çınarın tarihidir.



KESK’in tarihi, 12 Eylül karanlığını yırtanların, Sendika Yürütme Komisyonlarından, Kamu Çalışanları Platformundan, Kamu Çalışanları Sendikaları Platformundan bugüne ilmik ilmik ördükleri emek ve demokrasi mücadelesinin tarihidir” dedi.

KESK’in faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, savaşa karşı barış, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini kaydeden Değirmenci, “Er yada geç emek kazanacak. Barış ve kardeşlik kazanacak. İnsanca yaşam mücadelesi kazanacak” şeklinde konuştu.

Değimenci’nin konuşmasının ardından şenlik, Grup Devinim’in birbirinden güzel türküleri eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Dayanışma şenliğine KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri, temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldırım, DEVA Partisi Çorum İl Gençlik Politikaları Başkanı Cihad Eker, HDP İl Başkanı Şeref Karataş, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy da katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)