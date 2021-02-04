KESK üyeleri, sürgün ve ihraçları protesto etti

Kamu emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’na bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber Sen) ve Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyeleri, ihraç ve sürgünlere karşı başlattıkları Ankara Yürüyüşü'nü sürdürüyor.

Çorum’da KESK’e bağlı sendikaların başkanları ve yöneticileri tarafından karşılanan Haber Sen ve BTS üyelerinin de katılımıyla Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan KESK Dönem Sözcüsü ve BES Çorum Şube Başkanı Emrah Azapçı, “BTS ve HABER SEN sendikaları olarak, üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak ve büyütmek için mücadele ederken, bu hizmetlerin kamusal, ulaşılabilir ve nitelikli olması için çaba harcamaktayız.

Bu sorumlulukla; yaşadığımız sorunları ve taleplerimizi buradan bir kez daha duyurmak istiyoruz” dedi.

Kurumlarda yapılan tayin ve atamalarda kıstasın siyasi iktidara yakınlıkla ölçüldüğünü kaydeden Azapçı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Unvan alabilmek ve istediğin yere atanabilmek için liyakat ve kariyer yerine siyaseten yakın egemen anlayış haline gelmiş, Görevde Yükselme Sınavlarında yaşanan hukuka aykırılıklar ile yeni mağduriyetler ortaya çıkmış, kurum içi eşitsizlikler derinleşmiş, iş barışı bozulmuştur.

Diğer yandan, siyasi iktidara yakınlığı ortada olan yandaş sendikanın TİS görüşmelerinde kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaparak kamu emekçilerini sefalet zamlarına mahkûm ettiği, yine kapalı kapılar ardında liyakate aykırı, yasa ve hukuk tanımayan bir gerçekle karşı karşıyayız.

Böylesi bir gerçek karşısında BTS ve HABER SEN olarak; yaptığımız açıklamalarla, verdiğimiz mücadeleyle, nerede haksızlık, nerede adaletsizlik varsa karşısında durarak, nerede kamu zarara uğratıldıysa teşhir ederek, nerede liyakatsizlik, nerede hukuksuzluk varsa yargıya taşıyarak gerçek sendikacılığın adresi olduk. Bu durum kurum yöneticileri başta olmak üzere pek çok çevreyi rahatsız etmektedir.

HABER SEN ve BTS tarafından, kovid 19 salgınının başından itibaren gerekli önlemlerin alınması, olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla yaptığımız girişimler, basın açıklamalarımız ve sosyal medya çalışmalarımızla hem çalışanları hem de hizmet alanları korumaya çalışma girişimlerimiz yine kurum yöneticilerini rahatsız etmiştir.

Bu anti demokratik uygulamalar salgın koşullarında artarken, hak aramak için eylem etkinlik düzenlemesine dahi izin verilmediği bu dönemde yaşanan hukuksuzluklar karşısında sesimizi duyurmak üzere sosyal medyada paylaşımlarda bulunmamız bile tehdit olarak görülmekte, soruşturmalar açılmakta, cezalar verilmekte ve sürgünler yaşamaktayız.

Kamudan ihracı silah olarak gören AKP iktidarı, kendine biat etmeyen, barıştan, demokrasiden, insan haklarından, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinden yana kesimleri KHK’larla susturmak, baskı altında tutmak istemektedir.

PTT yönetimi tarafından, haklarında hiçbir adli soruşturma ya da dava yokken; hiçbir delil ve gerekçe gösterilmeksizin yöneticilerimiz ve üyelerimiz hakkında hukuka aykırı bir şekilde ihraç kararları verilmektedir.

Üyelerimizin adli hiçbir soruşturması ya da davası bile yokken; tebliğ edilen evrakta, mesnetsiz ve dayanaksız iddiaları destekler hiçbir delil ve gerekçe gösterilmemişken Bakanlığın ihraç kararı açıkça hukuksuzdur. Ve bu hukuksuzluk kadar Covid-19 salgının yaşandığı bir dönemde bile çalışanlarını sürgün etmek, ihraç etmek elbette ki akıl ve vicdan ölçüleriyle de bağdaşmamaktadır.

Tüm bu yaşadığımız hukuksuzluklar karşısında Anayasal bir hak olan basın açıklaması yapma hakkımız, her defasında engellendiği keyfiliklerle karşı karşıya kalmaktayız.

Bu haksız ve hukuksuz karar ve uygulamalarla bizleri yıldıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bizler tüm bu baskılar karşısında mücadeleden geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız.

Bugüne kadar sesimizi duymayanlara duyurmak için bugün buradayız.

Şurası çok iyi bilinmelidir ki, üye ve yöneticilerimize karşı yapılan ve yasal olmayan bu uygulamaları fili, meşru ve hukuki mücadelemizle durduracağız.

Bizler; bu yanlış kararlar geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” (Haber Merkezi)