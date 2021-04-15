KESK'ten ADD’ye kutlama ziyareti

KESK’e bağlı Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet ve yönetim kurulu üyesi Kenan Şahin ile Tarım Orkam Sen Şube Başkanı Ali Türksal, olağan kongrede güven tazeleyerek, yeniden Şube Başkanlığı’na seçilen Uğur Demirer'i kutladılar.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KESK heyetine teşekkür etti.

Ziyarette ADD Yöneticisi Emine Gürler Aydaş ile Üst Kurul Delegesi Aslan Kaya da hazır bulundu. (Haber Merkezi)