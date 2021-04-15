Son Dakika

KESK'ten ADD’ye kutlama ziyareti

KESK Çorum Şubeler Platformu yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Güncel 15.04.2021, 10:18
79
KESK'ten ADD’ye kutlama ziyareti

KESK’e bağlı Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet ve yönetim kurulu üyesi Kenan Şahin ile Tarım Orkam Sen Şube Başkanı Ali Türksal, olağan kongrede güven tazeleyerek, yeniden Şube Başkanlığı’na seçilen Uğur Demirer'i kutladılar.
ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KESK heyetine teşekkür etti.
Ziyarette ADD Yöneticisi Emine Gürler Aydaş ile Üst Kurul Delegesi Aslan Kaya da hazır bulundu. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
21°
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@