KESK Dönem Sözcüsü değişti

Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz tarafından yürütülen KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcülüğü görevi, Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet tarafından yürütülecek.

Yapılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

“Bilindiği gibi KESK Şubeler Platformu dönem sözcülüğü görevi bağlı bulunan sendika şube başkanları tarafından 6 aylık sürelerle dönüşümlü olarak yürütülmektedir.

Kamu emekçileri hareketinin Türkiye’deki en önemli örgütlü gücü olan KESK, kuruluşundan bu güne taşıdığı değerler ile ülke ve dünya emek hareketinde önemli kazanımlar elde etmiş, adını tarihe verdiği emek ve demokrasi mücadelesiyle yazdırmıştır.

KESK’e kurulduğu günden bugüne her zaman tarihsel bir sorumluluk düşmüştür. KESK yalnızca üyelerinin insanca yaşanacak ücret talebi, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, özlük hakları için değil ülkenin demokratikleşmesinden, laik topluma, doğanın talana karşı korunmasına, halkların bir arada barış içinde yaşamasına kadar birlik, beraberlik içerisinde güzel bir Türkiye mücadelesini tüm emek demokrasi güçleriyle birlikte bugüne kadar sürdürdüğü gibi bundan sonra da sürdürecektir.” (Haber Merkezi)

