KESK Dönem Sözcüsü değişti

Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından yürütülen KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcülüğü görevinin 6 ay boyunca SES Şube Başkanlığı tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. KESK Çorum Şubeler Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Kamu emekçileri hareketinin Türkiye’deki en önemli örgütlü gücü KESK, kuruluşundan bugüne taşıdığı değerler ile ülke ve dünya emek hareketinde önemli kazanımlar elde etmiş, adını tarihe verdiği emek ve demokrasi mücadelesiyle yazdırmıştır. KESK’e kurulduğu günden bugüne her zaman tarihsel bir sorumluluk düşmüştür. Yalnızca üyelerinin özlük hakları için değil ülkenin demokratikleşmesinden laik topluma, doğanın talana karşı korunmasına, halkların bir arada barış içinde yaşamasına kadar birlik, beraberlik içerisinde güzel bir Türkiye mücadelesini bugüne kadar sürdürdüğü gibi bundan sonra da sürdürecektir” denildi. (Haber Merkezi)

