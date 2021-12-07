KESK dayanışma gecesi düzenliyor
Güncel 07.12.2021, 19:45
76
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu, dayanışma gecesi düzenliyor.
Dayanışma gecesi, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 19.00’da Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. KESK Alaca Temsilcisi Engin Turan, beraberinde bazı sendika yöneticileri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek parti yöneticilerimizi programa davet etti.
CHP İl Başkanı Tahtasız, Engin Turan’a nazik daveti için teşekkür etti. Ziyarette bazı parti yöneticilerimiz de hazır bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8