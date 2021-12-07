KESK dayanışma gecesi düzenliyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu, dayanışma gecesi düzenliyor.

Dayanışma gecesi, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 19.00’da Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. KESK Alaca Temsilcisi Engin Turan, beraberinde bazı sendika yöneticileri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek parti yöneticilerimizi programa davet etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Engin Turan’a nazik daveti için teşekkür etti. Ziyarette bazı parti yöneticilerimiz de hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

