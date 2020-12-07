Keresteci Remzi Özdemir vefat etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Önceki gün Çorum’da hayatını kaybedenlerden biri de keresteci esnafı remzi Özdemir oldu. Aynı zamanda Keresteci Mehmet Satıcı’nın eniştesi olan Özdemir’in vefatı başta ailesi olmak üzere keresteci esnafı ve sevenlerini üzdü. Allah rahmet eylesin.

Çorum'un merkeze bağlı Tatar köyü nüfusuna kayıtlı Remzi Özdemir saat 11.00'de Çiftlik Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)