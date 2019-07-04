Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karapürçek köyünde meydana gelen olayda, H.M. (50) kendisine ait kepçe ile köyde çalıştığı esnada, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kepçeyi devirdi. Devrilme esnasında başını çarpan kepçe operatörü, hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı.

Yaralı kepçe operatörü, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)