Kentin göbeğinde bir garip “taciz” iddiası !

Genç kadının iddiasına göre, olay Gazi Caddesi’nde meydana geldi. ismi açıklanmayan kadın yolda yürüdüğü sırada İ.A., isimli kişi tarafından bir günde iki kez sözlü tacizine uğradığını kendisini taciz eden kişiyi dönercide döner yerken yakaladığını belirterek polisten yardım istedi.

Polis kadının gösterdiği kişiyi dönercide döner yerden alıp karakola götürmek istedi. İ.A., “Ben bu kişiyi tanımam ve sözlü tacizde falanda bulunmadım” dedi. Polis İ.A’nın üst aramasını gerçekleştirdi ve şahsın üstünden cinsel içerikli ürün bulundu.

KENDİNİ SAVUNURKEN YEMEĞİNE DEVAM ETTİ

Elindeki dürümünü yemeye devam eden kişi, kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.

İsmi açıklanmayan kadın ise polislere “Böyle kişilerin yüzünden tacize uğruyoruz, ben adalete güveniyorum. Beni bu kişi bir günde iki kez taciz etti, yazık günah bana kardeşim. Ben yemin ettim tacizciyi bulacağım dedim ve onun avına çıkıp yakaladım. Yemin ederim beni sözlü taciz eden bu kişiden şikayetçiyim” dedi.

Gözaltına alınan İ.A. ise, taciz olayının doğru olmadığını ve kadını hayatında ilk kez gördüğünü belirtirken, genç kadın ve şüpheli karakola götürüldü.

(Haber Merkezi)

