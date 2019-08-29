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“Kenti birlikte yöneteceğiz”

Çorum Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Şahiste Uçar ve yeni yürütme kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

“Kenti birlikte yöneteceğiz”

Çorum Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Şahiste Uçar ve yeni yürütme kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:44
“Kenti birlikte yöneteceğiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Yola çıkarken şehrimizi hemşehrilerimizle birlikte yönetmek için çıktık. Bunu en güzel şekilde yerine getireceğimiz yer ise Kent Konseyi'dir. Yerel kalkınmanın sağlanmasında Kent Konseyi büyük önem taşıyor. Kent Konseyi'ni daha aktif hale getirmek için Buhara Kültür Merkezimizin içerisinde yeni bir yer yapıyoruz. Faaliyetlerini burada sürdürecek. Sendikalarımız, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, muhtarlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve şehrimizdeki bütün vatandaşlarımızla istişare halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birlikte hareket ettiğimizde şehrimiz için üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir konunun olacağını düşünmüyorum. Ortak akılla şehrimiz daha güzel ve örnek bir şehir haline geleceğine yürekten inanıyorum. Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Şahiste Uçar hanımefendiye ve yürütme kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar ziyarette yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanımızın çalışmalarını, hizmetlerini takdirle takip ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında uzun süre görev yaptığı için Kent Konseyi'nin yapısını da çok iyi biliyor. Kent Konseyimiz zaten belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir yapı. Hep birlikte bunu daha güzel yerlere getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Nurettin Tatar, Çorum için hazırladıkları projeler hakkında Aşgın'a bilgiler verdi. (Haber Merkezi)

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